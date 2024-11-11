قاليباف التقى بري: نؤكد وقوف إيران الى جانب لبنان ومؤازرته بتنفيذ القرار الاممي رقم 1701

تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري إتصالاً هاتفياً من رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف تداولا خلاله بتطورات الاوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة جراء مواصلة اسرائيل لعدوانها على لبنان. وأكد قاليباف لبري، على "وقوف الجمهورية الاسلامية الايرانية الى جانب لبنان ومؤازرته بتنفيذ القرار الأممي رقم 1701".

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