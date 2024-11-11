مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون واللجنة الدولية للصليب الاحمر لإطلاق 4 عيادات طبّية متنقّلة

وقّعت وزارة الشؤون الاجتماعية مع اللّجنة الدوليّة للصليب الأحمر مذكّرة تفاهم، تهدف إلى تجهيز وتأهيل 4 عيادات طبّية متنقّلة لدعم المجتمعات المتضرّرة جرّاء العدوان الإسرائيلي من خلال تقديم خدمات صحيّة مجانيّة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى توفير الرعاية الصحيّة إلى الفئات التي هي في أمسّ الحاجة إليها.وتمثّل العيادات الطبّية المتنقّلة خطوةً حيوية لتخفيف الضغط عن النظام الصحي في لبنان، الذي يواجه تحديات كبيرة في تلبية الاحتياجات المتزايدة للمرضى وسط تصاعد النزاع.

وخلال حفل التوقيع، أشار وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هيكتور الحجّار إلى أن "الجولات الميدانيّة التي قام بها في عددٍ من المناطق الجنوبيّة الشهر الماضي أظهرت الحاجات الأساسيّة على الأرض، بخاصة في ظلّ توقّف كل المستشفيات في المناطق الحدوديّة المعزولة عن العمل، بالإضافة إلى عدم وجود أطباء وشحّ في الدواء. وعليه، سأتوجّه إلى مرجعيون برفقة عيادة طبّية متنقّلة للمساهمة في صمود أهلنا في مرجعيون والقرى المحيطة بها".

بدورها، أكّدت رئيسة بعثة اللّجنة الدوليّة للصليب الأحمر في لبنان سيمون كاسابيانكا أشليمان الى أنّ "هذه المبادرة تندرج في إطار استراتيجية اللّجنة الدوليّة التي تركّز على ثلاث أولويات تتمثّل في تقديم الرعاية الطبّية للمرضى والجرحى، والدعوة الى حماية المدنيّين من خلال تذكير الأطراف بضرورة احترام القانون الدولي الإنساني، وتلبية احتياجات السكان المتضرّرين جرّاء النزاع، بما في ذلك النازحين داخلياً".