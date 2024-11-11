الرئيس عبد الفتاح السيسي يلقي كلمة مصر في القمة العربية الإسلامية بالرياض

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الرئيس عبد الفتاح السيسي

القاهرة_أحمد حماد

توجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى المملكة العربية السعودية ، للمشاركة في القمة العربية الإسلامية غير العادية المنعقدة بالرياض.

جاء ذلك وفق تصريح للسفير أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وسيلقي الرئيس السيسي كلمة مصر أمام القمة، التي تتضمن ثوابت الموقف المصري والجهود المكثفة التي تبذلها مصر للتوصل لوقف إطلاق النار بغزة ولبنان، ومنع انجراف المنطقة لصراع إقليمي واسع النطاق، فضلاً عن الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

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