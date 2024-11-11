حزب الله: استهدفنا مستوطنتي بار يوحاي واييليت هشاحر بالصواريخ

أعلن حزب الله أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏وفي إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف ‏مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 10:10 من مساء اليوم الأحد 10-11-2024، مستوطنة بار يوحاي (الصفصاف) بصليةٍ صاروخية".

وأفاد بأنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏وفي إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف ‏مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 10:10 من مساء الأحد 10-11-2024، مستوطنة اييليت هشاحر بصليةٍ صاروخية".