فيصل كرامي: اعتقادي أن مجلس النواب الحالي لن ينتخب رئيساً

اشار النائب فيصل كرامي، الى أن "اعتقادي أن مجلس النواب الحالي لن ينتخب رئيساً"، مؤكدا أننا "نحن ضد الفراغ في أي منصب وسأتقدم بمشروع قانون والكل يُمدد له".
واكد في حديث لقناة "الجديد"، أن "القرار 1701 يحقق أمن واستقرار اللبنانيين ولا شغل لي بأمن إسرائيل وطالما المشكلة قائمة في فلسطين سيبقى الشرق الأوسط ملتهباً".
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