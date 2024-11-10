ادعت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، بأن "إسرائيل والولايات المتحدة ولبنان تبادلوا مسودات اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان"، وهذا ما تحدثت عنه تقارير إسرائيلية سابقة. وكشفت يديعوت أحرونوت في هذا السياق، أن "مجلس الوزراء السياسي الأمني سيناقش الليلة مستجدات مفاوضات التسوية مع لبنان". ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، قوله إن "هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق في لبنان".

كانت هذه تفاصيل خبر إعلام إسرائيلي: مجلس الوزراء السياسي الأمني سيناقش الليلة مستجدات مفاوضات التسوية مع لبنان وهناك فرصة جيدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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