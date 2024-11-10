"النشرة": غارات إسرائيلية على السعيدة- بعلبك والوزاني وصير الغربية وعدلون وجديدة مرجعيون جنوبًا

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، بأنّ "سلسلة غارات إسرائيليّة استهدفت مناطق الوزاني، صير الغربية، عدلون، حي العيون في جديدة مرجعيون؛ وطريق أرنون- كفرتبنيت.

بدوره، أشار مراسل "النشرة" في بعلبك، إلى أنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارةً على بلدة السعيدة غرب بعلبك".