أفاد مراسل "الخليج 365" في جنوب لبنان، بأنّ "سلسلة غارات إسرائيليّة استهدفت مناطق الوزاني، صير الغربية، عدلون، حي العيون في جديدة مرجعيون؛ وطريق أرنون- كفرتبنيت.
بدوره، أشار مراسل "النشرة" في بعلبك، إلى أنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارةً على بلدة السعيدة غرب بعلبك".
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": غارات إسرائيلية على السعيدة- بعلبك والوزاني وصير الغربية وعدلون وجديدة مرجعيون جنوبًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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