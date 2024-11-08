شكرا لقرائتكم خبر عن بداية جديدة لبناء الإنسان.. تعرف على أهداف المبادرة الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

تأتي مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، انعكاسًا لرؤية القيادة السياسية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل، كنتاج للعمل الجماعي المشترك من كل وزارات وجهات الدولة وبمشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص لإعداد برنامج عمل مجمع يستهدف تنمية الإنسان المصري والعمل على ترسيخ الهوية المصرية، بحيث يشعر المواطن بالمردود الإيجابي خلال فترة وجيزة.

ومن أبرز محاور عمل المبادرة :-



- الرياضة: من خلال دعم النشاط الرياضي وضمان توافر آلياته في كل محافظات الجمهورية.

- الثقافة: بتعظيم دور بيوت الثقافة والمسرح والسينما.

- الاهتمام بالتعليم: بتطوير المناهج التعليمية، وتوافر برامج تدريبية متقدمة للمعلمين وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم.

- الخدمات الصحية: بإطلاق حملات توعوية وبرامج صحية وقوافل علاجية بالمحافظات لتحسين الخدمات الصحية .

- تحسين جودة حياة المواطنين في جميع المحافظات

- تعزيز المهارات البشرية وتطوير الخدمات الحكومية

- تعزيز دور القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني في تقديم الخدمات

فرص العمل جديدة: بخلق فرص عمل جديدة وبرامج لتطوير المهارات، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

وتضمنت فعاليات المبادرة خلال الأيام الماضية تقديم 195 ألفاً و740 خدمة في مختلف الأنشطة والفعاليات الشبابية والرياضية.

وقدمت مبادرة بداية مساعدات اجتماعية، وتعليم، ومنح، وزواج، وتعويضات لـ 66 ألفاً و957 مواطن، ووزعت سلات غذائية ووجبات ساخنة على 490 أسرة من الفئات الأولى بالرعاية إلى جانب توزيع 1.785 بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

وتم تنفيذ حملات للتوعية ورفع الوعي بأهمية الألف يوم الأولى في حياة الطفل من خلال الرائدات الاجتماعيات استفاد منها 441 ألفا و661 مواطنا.