أردوغان: ستكون بداية جيدة من ترامب إذا قطع إمداد إسرائيل بالأسحلة من أجل وقف العدوان على فلسطين ولبنان

اشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الى ان "الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب أدلى بتصريحات إيجابية بشأن تركيا فيما يتعلق بالمرحلة المقبلة وقمنا بدعوته إلى بلدنا وأتمنى أن يلبي الدعوة".

تابع :"قطع ترامب وعودا بإنهاء الصراعات التي بدأتها إسرائيل ونريد أن يتم الوفاء بها وقول كفى لإسرائيل".

ورأى أردوغان انه "يمكن إنهاء الحرب الأوكرانية الروسية بسهولة إذا رأينا إدارة أميركية تتعامل مع القضية من منظور الحل في عهد ترامب".

وأضاف :"ستكون بداية جيدة من ترامب إذا قطع إمداد إسرائيل بالأسحلة من أجل وقف العدوان على فلسطين ولبنان".