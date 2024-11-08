انت الان تتابع خبر العلاقات العراقية-الأميركية... ماذا بعد وصول ترامب؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تواجه العلاقات العراقية-الأميركية تحديات متواصلة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، خصوصاً بعد تولي ترامب رئاسة الولايات المتحدة. ويؤكد العديد من المراقبين على أهمية أن تتعامل حكومة بغداد بما يحقق مصالحها الوطنية، خاصة فيما يتعلق بالتزام الولايات المتحدة باتفاقية الإطار الاستراتيجي، والعمل على نقل العلاقة بين البلدين إلى مرحلة تنفيذ جميع بنود الاتفاقية.



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