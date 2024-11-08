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نشرة السومرية.. حكومة الإقليم ومخاوف فوزُ ترامب على العراق وغيابِ الحساباتِ الختاميةِ

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بغداد - ياسين صفوان - # فوزُ ترامب ُيثيرُ قلقَ بغداد.. مخاوفُ من تغييرِ سياسةِ واشنطن في العراق والتنصلِ عن اتفاقيةِ الانسحابِ العسكري

# الكابينةُ الحكوميةُ السادسةُ للاقليمِ في مخاضٍ عسير.. حراكٌ للتفاهمِ نحو حسمِ التشكيلِ والثاني يرفعُ رايةَ المعارضة

# اليساري يكشفُ عن غيابِ الحساباتِ الختاميةِ للوزارات.. ويَعدُّ البرلمانَ مقصرا في التصويتِ على الدرجاتِ الخاصة

# قواتُ "اليونيفيل" تتعرضُ لقصفٍ صهيونيٍ في مدينةِ صور جنوبَ لبنان .. وعشراتُ الشهداءِ باعتداءٍ جديدٍ على غزة

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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