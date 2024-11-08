انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. حكومة الإقليم ومخاوف فوزُ ترامب على العراق وغيابِ الحساباتِ الختاميةِ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - # فوزُ ترامب ُيثيرُ قلقَ بغداد.. مخاوفُ من تغييرِ سياسةِ واشنطن في العراق والتنصلِ عن اتفاقيةِ الانسحابِ العسكري# الكابينةُ الحكوميةُ السادسةُ للاقليمِ في مخاضٍ عسير.. حراكٌ للتفاهمِ نحو حسمِ التشكيلِ والثاني يرفعُ رايةَ المعارضة

# اليساري يكشفُ عن غيابِ الحساباتِ الختاميةِ للوزارات.. ويَعدُّ البرلمانَ مقصرا في التصويتِ على الدرجاتِ الخاصة

# قواتُ "اليونيفيل" تتعرضُ لقصفٍ صهيونيٍ في مدينةِ صور جنوبَ لبنان .. وعشراتُ الشهداءِ باعتداءٍ جديدٍ على غزة

