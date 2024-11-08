انت الان تتابع خبر تحذيرات شديدة... فهل ينأى العراق بنفسه عن صراعات المنطقة؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تصاعد وتيرة التهديدات واحتمال نشوب حرب شاملة بات يدق ناقوس الخطر في المنطقة بأكملها، حيث تثير المخاوف من اندلاع صراع بين إيران وإسرائيل مخاطر أن تصبح الأجواء العراقية ممراً لتلك الحرب، خاصة بعد تبادل الهجمات الصاروخية بين الطرفين. ويشدد المراقبون على أهمية أن ينأى العراق بنفسه عن هذه الصراعات، لما لها من تداعيات قد تؤدي إلى خلل أمني واقتصادي يؤثر سلباً وبشكل خطير على استقراره.

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