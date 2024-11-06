بايدن يهنئ ترامب على فوزه في الانتخابات الرئاسية

ابوظبي - سيف اليزيد - هنأ الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن اليوم الأربعاء الرئيس المنتخب دونالد ترامب بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.
ودعا بايدن ، ترامب إلى البيت الأبيض لعقد لقاء معه بخصوص المرحلة الانتقالية.
ابوظبي - سيف اليزيد - هنأ الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن اليوم الأربعاء الرئيس المنتخب دونالد ترامب بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.
ودعا بايدن ، ترامب إلى البيت الأبيض لعقد لقاء معه بخصوص المرحلة الانتقالية.
صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية