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بايدن يهنئ ترامب على فوزه في الانتخابات الرئاسية

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ابوظبي - سيف اليزيد - هنأ الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن اليوم الأربعاء الرئيس المنتخب دونالد ترامب بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.
ودعا بايدن ، ترامب إلى البيت الأبيض لعقد لقاء معه بخصوص المرحلة الانتقالية.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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