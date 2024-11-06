شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ترامب يستعرض رقصته الشهيرة بعد إعلان فوزه.. ماذا قال خبراء لغة الجسد؟ والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

بأجواء احتفالية وعلى أنغام أغان متنوعة، عبّر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية برقصته الشهيرة. لم تكن هذه الرقصة لحظة عابرة، بل امتدادًا لسلسلة من الحركات التي اشتهر بها خلال حملته الانتخابية.

انطلق ترامب في رقصات متتابعة أضفت جوًا من الحماس والفرح على تجمعات أنصاره، لتعبر تلك الرقصة عن ارتباطه العميق بجمهوره ومحاولاته لجذب الأنظار إليه، رقصة ترامب لم تكن مجرد تعبير عن الفرحة؛ بل بدت وكأنها عنصر أساسي في استراتيجيته التواصلية، إذ استخدمها في أكثر من مناسبة، سواء خلال الحملات الانتخابية السابقة أو في الفعاليات الجماهيرية، كطريقة لتأكيد حضوره القوي وقدرته على خلق تفاعل مع الجمهور، وفق “المصري اليوم”.

التفاعل الجماهيري وردود الفعل الإعلامية

حظيت رقصة ترامب بتفاعل واسع النطاق من الجماهير، حيث تراقص مؤيدوه بجانبه، مما خلق حالة من الحماس على وجوههم وجعل الابتسامات والضحكات تعلو في الأجواء. واعتبر بعض المحللين السياسيين في أمريكا أن رقصة ترامب تشكل لغة جديدة للتواصل مع القاعدة الجماهيرية، وأنه بتلك الحركات أضاف بعدًا إنسانياً وقريباً من الناس إلى حملته، مؤكدين أن هذا التواصل الحميمي يعزز من صورته كبطل للجماهير.

أما من ناحية التغطية الإعلامية، فقد تباينت الآراء. بعض الصحف الأمريكية تناولت الرقصة بانتقاد واضح، معتبرةً إياها علامة على فقدان الجدية. على سبيل المثال، اعتبرت نيويورك تايمز أن تصرفات ترامب الاستعراضية ليست سوى مؤشر على تراجع الجدية في السياسة، وذهب بعض المحللين إلى القول إن حركاته تعكس انصرافه عن القضايا الجادة والانغماس في إثارة اهتمام الجمهور بالشكل بدلاً من المضمون.

في المقابل، تناولت واشنطن بوست الموضوع من زاوية مختلفة، مشيرةً إلى أن رقصة ترامب تُظهر قدرته على جذب الحشود وتعزيز شعبيته. كما تناولت شبكة CNN الرقصة بعرض مقاطع فيديو وتحليلات لمدى تأثيرها على الحملة الانتخابية، حيث ناقش المحللون ما إذا كانت هذه الرقصة تشكل استراتيجية جديدة تهدف لجذب أنظار الشباب وزيادة الحماسة لدى قاعدة ترامب الانتخابية.

ويؤكدون أن رقصة ترامب ليست مجرد فعل عفوي، بل جزء من استراتيجيته لاستقطاب فئة الشباب، حيث يسعى من خلالها لتقديم صورة أكثر حيوية وجاذبية بعيدًا عن النمطية التقليدية. في مجتمع يميل نحو الانفتاح والمرونة، فإن هذه اللحظات قد تساعد في جذب فئة من الناخبين الذين يشعرون بالملل من الطرق الرسمية والسياسة الجدية.

لم تقتصر الرقصة على التجمعات الانتخابية، بل انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تداول المستخدمون مقاطع الفيديو بشكل واسع. واستخدم البعض هذه اللحظة كمادة للسخرية، فنشرت الصور المتحركة (GIFs) التي تظهر ترامب في لحظات مختلفة من الرقصة. أما مؤيدوه، فقد اعتبروا تلك الرقصة فرصة للتأكيد على دعمهم له، وامتلأت حساباتهم بعبارات التشجيع والثناء، معتبرين أن هذا النوع من التواصل يُبرز الجانب العفوي والحقيقي في شخصية ترامب.

تحليل نفسي لرقصة ترامب ولغته الجسدية

وفي تعليق على حركات ترامب الراقصة، يرى الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، أن رقصة ترامب ليست مجرد تصرف عشوائي، بل تعكس طبيعة شخصية استعراضية اعتادت على الأضواء. يصف الدكتور جمال ترامب بأنه رجل تربى على أسلوب حياة يغلب عليه التباهي والعلاقات الاجتماعية المتشعبة.

ويضيف فرويز لـ«المصري اليوم» أن ترامب نشأ في بيئة تشجع على المراهنات والحفلات، وبالتالي يبدو أن هذه الخلفية قد أثرت على شخصيته، فبات يميل إلى الحركات الاستعراضية كتعبير عن ذاته.

ويشير الدكتور فرويز إلى أن ترامب لا يرى في تلك الحركات أي نقص في الجدية، بل يعتبرها جزءًا من صدقه وصراحته، حيث سبق وأن أعلن عن جوانب من حياته الشخصية بكل وضوح. ويضيف أن ترامب ليس بالضرورة مختل عقلياً كما يردد البعض، ولكنه شخص يتبنى رؤية خاصة حول طرق التواصل مع الجمهور، وهي رؤية تبرز في حركاته وسلوكياته المختلفة.

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