إعلام أميركي: ترامب يفوز بولاية جورجيا الرئيسية

فاز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بولاية جورجيا إحدى الولايات التي تشهد منافسة شديدة في السباق إلى البيت الأبيض وفق محطتي "ان بي سي" و "سي ان ان"، في نكسة جديدة للمرشحة الديموقراطية كامالا هاريس.

وكان جو بايدن فاز بولاية جورجيا التي تضم الكثير من السكان السود، في انتخابات العام 2020 الرئاسية. وبذلك نال ترامب تأييد 16 ناخبا كبيرا في المجمع الناخب.

وبدأ ظهور النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأميركية والكونغرس بعد إغلاق مراكز الاقتراع في عدد من الولايات، وسط منافسة حامية بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هاريس.

ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت 230 مليون ناخب، ولكن نحو 160 مليونا منهم فقط مسجلون، ومع ذلك تسمح نصف الولايات الـ50 تقريبا في الولايات المتحدة بالتسجيل في يوم الانتخابات، في حين يستطيع المواطنون التصويت دون تسجيل في ولاية داكوتا الشمالية. كما صوت أكثر من 85 مليون شخص بالفعل عبر البريد أو بالتصويت الحضوري المبكر.