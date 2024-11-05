الجيش الإسرائيلي: اعترضنا مسيرة في منطقة البحر الميت كانت قادمة من جهة الشرق

اعلن الجيش الإسرائيلي، أننا "اعترضنا مسيرة في منطقة البحر الميت كانت قادمة من جهة الشرق". وفي وقت سابق، افادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، عن "إطلاق صفارات الإنذار في منطقة البحر الميت إثر تسلل مسيرة".

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