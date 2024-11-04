لقاء بين لجنة التربية والحلبي لعرض خطة التعليم في مجلس النواب

عقد لقاء في قاعة المكتبة العامة في مجلس النواب بين رئيس لجنة التربية حسن مراد واعضاء من اللجنة مع وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي. وتم عرض لخطة التعليم.

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