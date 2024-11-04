وزير التجارة التركي: سنسجل مع السعودية رقما قياسيا في حجم التجارة

أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط، أن تركيا والسعودية ستسجلان العام الجاري رقما قياسيا في حجم التجارة المتبادلة ليتجاوز الـ8 مليارات دولار.

جاء ذلك في كلمة ألقاها بولاط، خلال مشاركته في منتدى الأعمال التركي - السعودي، الذي نظمه مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، في إسطنبول.

وأشاد بولاط، بالارتقاء المستمر الذي تشهده العلاقات التركية - السعودية في مختلف المجالات، وخاصة الاقتصاد والتجارة والطاقة والدفاع، بمساهمة قيادتي البلدين.

وقال: "سوف نسجل رقما قياسيا تاريخيا في تجارتنا المتبادلة العام الجاري لنتجاوز الـ8 مليارات دولار".

وأشار بولاط، إلى أن هدف البلدين بشأن عام 2025 سيتمثل في تجاوز عتبة الـ10 مليارات دولار.

وذكر أن نصيب الدول الإسلامية من التجارة الخارجية لتركيا كان نحو 10 بالمئة في 2002، أما اليوم، فوصل إلى 30 بالمئة.

وأوضح أن المقاولين الأتراك أنجزوا حتى اليوم بنجاح 420 مشروعًا، بقيمة 30 مليار دولار في السعودية.

وأشار بولاط، إلى أن المقاولين الأتراك فازوا خلال أول 9 أشهر من العام الجاري بأكبر عدد من مناقصات البناء على مستوى العالم في السعودية.

وكشف أن قيمة العقود المبرمة في هذه الفترة بلغت 2.3 مليار دولار.

وأعرب بولاط، عن أمله في أن يتجاوز هذا الرقم الـ3 مليارات دولار حتى نهاية العام.

كما لفت إلى وجود 1400 مستثمر سعودي يعملون في تركيا حاليا، وأن قيمة استثماراتهم بلغت 2 مليار دولار في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات.