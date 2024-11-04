شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يثير الجدل: "سأكون حامي النساء سواء أحببن ذلك أم لا" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب إنه سيكون "حامي" النساء، سواء أحببن ذلك أم لا، في تصريح أثار الجدل.

وأعرب ترامب عن انزعاجه من فكرة أن الزوجات قد يصوتن بشكل مختلف عن أزواجهن.

وأشار الرئيس الأمريكي السابق إلى أن منافسته الديموقراطية كامالا هاريس، التي تحاول أن تصبح أول امرأة تفوز بالرئاسة الأمريكية وتصل إلى البيت الأبيض، ستصبح "مقهورة" و"تنهار" في مواجهة زعماء يعتبرهم هو أقوياء. ولاية ميشيجان من ناحية أخرى، رفضت هاريس الإفصاح عن كيفية تصويتها على إجراء في تصويت على مستوى ولاية كاليفورنيا من شأنه ينقض إصلاحات العدالة الجنائية في الولاية التي تمت الموافقة عليها في السنوات الأخيرة.

وتجنبت هاريس الرد على سؤال حول الإجراء الذي جرى التصويت عليه، خلال تصريحاتها للصحفيين، أثناء حملتها في ولاية ميشيجان المتأرجحة.