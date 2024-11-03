الرئيس الايراني: وقف إطلاق النار في غزة ولبنان قد يؤثر في شدة ردنا على الهجوم الإسرائيلي

اعلن الرئيس الايراني مسعود بزشكيان أن وقفا محتملا لإطلاق النار في قطاع غزة ولبنان "قد يؤثر في شدة" الرد على الهجمات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت مواقع عسكرية إيرانية.

ونقلت وكالة "إرنا" الايرانية للأنباء عن مسعود بزشكيان قوله "إذا أعاد الإسرائيليون النظر في سلوكهم، وقبلوا وقفا لإطلاق النار وتوقفوا عن قتل المظلومين والابرياء، قد يكون لهذا تأثير في شدة هجومنا ونوعه".