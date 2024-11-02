إذاعة الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق نحو 10 صواريخ من لبنان باتجاه خليج حيفا ومناطق في الجليل

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بـ"رصد إطلاق نحو 10 صواريخ من لبنان باتجاه خليج حيفا ومناطق في الجليل". وكانت قد أشارت الجبهة الدّاخليّة الإسرائيليّة، إلى "إطلاق صفّارات الإنذار مجدّدًا في خليج حيفا ومناطق بالجليل"، فيما لفتت وسائل إعلام إسرائيليّة إلى "انفجارات في محيط قاعدة رامات دافيد في مرج ابن عامر شرق حيفا، إثر إطلاق مسيّرات من لبنان".

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