شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يواجه الرجاء المطروحى ودياً اليوم استعداداً لغزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق طلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، فى الثالثة عصر اليوم السبت، مباراة ودية مع الرجاء المطروحى باستاد جهاز الرياضة، لتجهيز لاعبيه البدلاء لمباريات الدوري المصري وفى مقدمتها لقاء غزل المحلة بالجولة الثانية للمسابقة.

ويراقب عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، مباراة الإسماعيلى وغزل المحلة المقرر لها الخامسة مساء اليوم، السبت، باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري، من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق المحلاوى قبل ملاقاته بالجولة المقبلة للمسابقة بحثاً عن تحقيق أول انتصار للطلائع.

ويستعد الطلائع لمواجهة غزل المحلة المقرر لها الخامسة مساء الخميس المقبل باستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري.

ويفتقد فريق طلائع الجيش جهود لاعبه إسلام محارب فى مباراة غزل المحلة المقبلة بالدوري بسبب الإيقاف.

وتعرض إسلام محارب للطرد فى مباراة الطلائع مع المصري البورسعيدى التى فاز بها الاخير بهدفين دون رد بالجولة الاولى لمسابقة الدوري المصري.

وتعاقد الطلائع مع 6 صفقات فى الميركاتو الصيفى الأخير وهم باسم مرسى ومعاذ الحناوى ورجب عمران وأحمد علاء وعماد فتحى بجانب النيجيري لويس.

وكان الطلائع قد نجح في تمديد تعاقد إسلام محارب وعماد السيد موسمين إلى جانب استعادة جهود محمد فتح الله بعد نهاية الإعارة فى الجندل السعودى بينما رحل عن الفريق عبد الرحمن شيكا ومحمد حمدى زكى وعمر السعيد بعد انتهاء إعارتهم.