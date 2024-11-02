شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يتحدى غزل المحلة فى قمة جماهيرية بالدوري المصري.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الإسماعيلي ، فى أولى مباريات الدوري المصري بنظامه الجديد، نظيره غزل المحلة فى الخامسة مساء اليوم، السبت، باستاد الإسماعيلية، في ضربة البداية للدراويش وزعيم الفلاحين، بحثا عن انطلاقة مميزة في البطولة.

وخاض الإسماعيلي 8 مباريات ودية خلال فترة الإعداد الذى بدأها أشرف خضر واستكملها حمد إبراهيم بعد تعيينه مديرا فنيا للفريق لاستكمال ما بدأه الراحل إيهاب جلال.

وفاز الإسماعيلي على الشهداء وبورتو وطلائع الجيش وبلبيس، والبدع القطري ومشرب القطري، وتعادل مع فاقوس واتحاد الدوحة، وحافظ على سجله خاليا من الهزائم في فترة الإعداد.

في المقابل، أطمأن أحمد عيد المدير الفني لفريق الغول على جاهزية لاعبيه والانسجام الكامل بين جميع عناصر الفريق قبل المواجهة المرتقبة مؤكدا على تطلعه لتحقيق نتيجة إيجابية في افتتاحية مواجهات الفريق بعد العودة للدوري الممتاز.



وعاد غزل المحلة إلى دوري الأضواء والشهرة بعد غياب موسم واحد فقط، حيث كان الفريق المحلاوي هبط إلى دوري المحترفين عقب نهاية موسم 2022-2023.



ولم يتعاقد الإسماعيلي مع أي صفقة جديدة لحرمانه من القيد، فيما جاءت صفقات غزل المحلة، العائد أيضاً للممتاز مجدداً، في الانتقالات الصيفية 2024 مكونة من 8 لاعبين: "عامر عامر، أحمد العربي، محمد حمدي زكى، محمود الزنفلى، محمد أشرف، إبراهيم حسن، أسامة النجار، محمد على بن حمودة".