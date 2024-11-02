الاقتصاد

"المركزي الروسي" يرفع سعر صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل

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واس - موسكو 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل، حيث رفع سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 42 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليبلغ 97.4402 روبلًا.
كما رفع البنك سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 32 كوبيكًا، ليصل إلى 105.8415 روبلات, بينما رفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 3 كوبيكات، ليصل إلى 13.6394 روبلًا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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