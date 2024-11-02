شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تنظم برامج أندية النشء لتلاميذ المدارس بالمحافظات الحدودية والان مع تفاصيل الخبر

نظمت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء، برامج أندية النشء لتلاميذ المدارس بالمحافظات الحدودية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وتحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء.

يأتى ذلك البرنامج في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناءالإنسان"، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتكثيف البرامج التنموية في المحافظات الحدودية.

وتهدف المبادرة لتعزيز روح المواطنة والانتماء، والتوعية بأهمية القوانين والتشريعات، ونشر ثقافة الرياضة من خلال تدريبات على بعض مهارات الألعاب الجماعية الترفيهية، وتنمية المهارات الفنية لدى النشء.



جانب من برنامج أندية النشء



برنامج أندية النشء