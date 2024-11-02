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وزارة الرياضة تنظم برامج أندية النشء لتلاميذ المدارس بالمحافظات الحدودية

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى و ندى مجاهد

السبت، 02 نوفمبر 2024 10:42 ص

نظمت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء، برامج أندية النشء لتلاميذ المدارس بالمحافظات الحدودية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وتحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء.

يأتى ذلك البرنامج في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناءالإنسان"، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتكثيف البرامج التنموية في المحافظات الحدودية.

وتهدف المبادرة لتعزيز روح المواطنة والانتماء، والتوعية بأهمية القوانين والتشريعات، ونشر ثقافة الرياضة من خلال تدريبات على بعض مهارات الألعاب الجماعية الترفيهية، وتنمية المهارات الفنية لدى النشء.

جانب من برنامج أندية النشء
جانب من برنامج أندية النشء

 

برنامج أندية النشء
برنامج أندية النشء

 

تلاميد المدارس
تلاميد المدارس

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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