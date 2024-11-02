ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات إسبانيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفعت حصيلة الضحايا إثر الفيضانات العارمة التي شهدتها الخليج 365 الجنوبية والشرقية من إسبانيا، لتصل إلى 207 أشخاص، حسبما ذكر وزير الداخلية الإسباني، فيرناندو جراند-مارلاسكا، اليوم السبت.

وقام الوزير بتحديث حصيلة الضحايا في أسوأ فيضانات شهدتها إسبانيا منذ عقود، وذلك في تصريحات أدلى بها إلى قناة “كادينا سير” الإسبانية.

وأضاف الوزير، أنه يتوقع أن يرتفع العدد في الساعات المقبلة، مع استمرار عمليات البحث بالمناطق الأكثر تضررًا.

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