قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 20 فلسطينيًا في الضفة الغربية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، 20 فلسطينيًا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم طفل وأسرى سابقون.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني في بيان، أن الاعتقالات تركزت في مدن الخليل، ورام الله، ونابلس، وقلقيلية، وأريحا، وبيت لحم، رافقها اعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين، إضافة إلى عمليات التحقيق الميداني.

وأكد نادي الأسير أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على قطاع غزة والمستمر منذ أكثر من عام، بلغ أكثر من 11500 فلسطيني من الضفة بما فيها القدس، لافتًا النظر إلى أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تتضمن المعتقلين من الضفة الغربية دون غزة، التي تقدر أعدادهم بالآلاف، ويرفض الاحتلال الإفصاح عن عددهم للمنظمات الدولية.

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