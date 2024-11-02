شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة تسجيل الساعة السكانية المليون رقم 107 أعلى مبنى جهاز الإحصاء.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بالفيديو لحظة تسجيل الساعة السكانية التابعة له المليون رقم 107، وذلك صباح اليوم السبت.

وكان عدد السكان قد بلغ 106 ملايين نسمة يـوم الخميس الموافق 8/2/2024 وفقاً لما أعلنته الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.

ومع بلوغ عدد السكان 107 ملايين نسمة يكون قد تحققت زيادة سكانية (الفرق بين عدد المواليد والوفيات) قدرها مليون نسمة خلال 268 يوماً.

ويلاحظ تزايد الفترة الزمنية للوصول إلى 107 ملايين نسمة لتصبح 268 يوماً مقابل 250 يوماً خلال المليون السابق و245 يوماً خلال فترة تحقق المليون الأسبق نظراً لتراجع متوسط أعداد المواليد اليومية إلى 5385 مولود مقابل 5599 مولود خلال فترة الوصول إلى 106 ملايين نسمة و5683 مولود للوصول إلى 105 ملايين نسمة .

وبلغ عدد المواليد 1.443 مليـون خلال الفترة من 8/2/2024 إلى 2/11/2024 بمتوســط 5385 مولود يومياً و224 مولود كل ساعة و3.7 مولود في الدقيقة بما يعني متوسط مولود كل 16 ثانية تقريباً.