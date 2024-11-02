عدو خفي في بيتك.. 3 مشروبات ترفع السكر والضغط معا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

قد تبدو بعض المشروبات اللذيذة والمنعشة غير ضارة، ولكنها في الواقع تخفي تهديدا صحيا كبيرا، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو السكر.

وفقا لموقع "everydayhealth"، إليك 3 مشروبات تزيد من خطر الإصابة بارتفاع نسبة السكر والضغط معا.

المشروبات الغازية

تحتوي المشروبات الغازية السكرية على كميات كبيرة من السكر المضاف، ما يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر في الدم، بالإضافة إلى ذلك، غناها بالكافيين الذي يرفع مستويات ضغط الدم.

العصائر المحلاة

نظرًا لأن المشروبات المحلاة صناعيا لا تحتوي على كربوهيدرات، و قليل من السعرات الحرارية، ما يجعلها تسبب ارتفاعا سريعا في مستوى السكر في الدم وتسبب الإصابة بالسكري.

مشروبات الطاقة

تحتوي هذه المشروبات على كميات هائلة من السكر المضاف والكافيين ومكونات أخرى منبهة، ما يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر في الدم، فضلا عن، الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، فإن تناولها يزيد من سوء حالتهم ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

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