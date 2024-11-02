“الأغذية العالمي”: “الأونروا” هي العمود الفقري بغزة ولا يمكن أن نحل محلها

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_وكالات

أكد مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في برلين مارتن فريك، أن البرنامج لا يمكن أن يحل محل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة .

وأوضح فريك – في تصريح صحفي، اليوم السبت، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) – أن “الأونروا تضطلع بمهام أساسية لا يستطيع البرنامج تنفيذها، مثل إدارة ملاجئ الطوارئ والمدارس والمراكز الصحية”.

وأشار إلى أن “الأونروا” تعتبر العمود الفقري للمساعدات الإنسانية في غزة، حيث تقدم الغذاء والحماية والرعاية الطبية للسكان الذين يعانون من ظروف غير إنسانية .

تأتي هذه التصريحات عقب قرار “الكنيست” الإسرائيلي بحظر عمل وكالة (أونروا)، الأمر الذي اعتبره فريك تهديدًا مباشرًا للمساعدات الإنسانية في المنطقة، مؤكدا أن الأوضاع الإنسانية في غزة تتطلب استجابة شاملة، مشددًا على أن حظر “الأونروا” سيؤدي إلى حرمان الأهالي من آخر مواردهم في ظل الأزمة المتفاقمة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط