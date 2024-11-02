ارتفاع الصادرات الأوكرانية من الحبوب بنسبة 59% في أكتوبر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت وزارة الزراعة الأوكرانية، ارتفاع صادرات الحبوب لشهر أكتوبر الماضي بنسبة 59% إلى 3.95 مليون طن، ارتفاعا من 2.49 مليون على أساس سنوي، وذلك بفضل زيادة شحنات الذرة والشعير والقمح.

وذكرت الوزارة – في بيان اليوم السبت – أن صادرات الحبوب في الموسم 2024/2025 الممتد من يوليو إلى يونيو بلغت 14.4 مليون طن حتى أول نوفمبر، ارتفاعا من نحو 9.2 مليون قبل عام.. وتضمن إجمالي الصادرات خلال الموسم 7.7 مليون طن من القمح و4.7 مليون من الذرة و1.7 مليون من الشعير.

واتفقت الحكومة الأوكرانية ونقابات المزارعين على وضع حد لصادرات لقمح في موسم 2024/2025 عند 16.2 مليون طن للإبقاء على إمدادات كافية للسوق المحلية.

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