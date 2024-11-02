4 أعراض تنذرك بوجود انسداد في شرايين القلب.. لا تتجاهلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

انسداد شرايين القلب، المعروف أيضًا بالتصلب الشرياني، هو حالة طبية خطيرة تحدث عندما تتراكم الرواسب الدهنية داخل الشرايين، ما يقلل من تدفق الدم إلى القلب، وفقًا لموقع Healthline.

قد يكون هذا الانسداد تدريجيًا أو مفاجئًا، وفي بعض الحالات قد يؤدي إلى نوبة قلبية.

من الضروري التعرف على الأعراض المبكرة لانسداد الشرايين، حتى يمكن الحصول على العلاج المناسب في الوقت المناسب:

- ألم في الصدر (الذبحة الصدرية)

يختلف وصف الألم من شخص لآخر، فقد يكون ضغطًا، أو ثقلًا، أو حرقًا، أو ألمًا حادًا، وغالبًا ما يشعر الألم في وسط الصدر أو خلف عظمة الصدر، وقد ينتشر إلى الذراعين أو الكتفين أو الرقبة أو الفك أو الظهر.

- المحفزات

يزداد الألم عادةً خلال النشاط البدني أو التوتر العاطفي، وقد يخفف بالراحة أو الدواء مثل النتروغليسرين.

- ضيق في التنفس

يعاني الشخص من صعوبة في التنفس، خاصة عند بذل مجهود، ويحدث ضيق التنفس بسبب عدم قدرة القلب على ضخ الدم بشكل كافٍ إلى الجسم، ما يؤدي إلى تراكم السوائل في الرئتين.

- الإرهاق والتعب

يشعر الشخص بالتعب والإرهاق الشديدين حتى عند القيام بأعمال بسيطة، كما أنّ نقص الأكسجين في الدم بسبب انسداد الشرايين يجعل القلب يعمل بجهد أكبر، ما يؤدي إلى الشعور بالتعب والإرهاق.

- الدوخة والغثيان

يشعر الشخص بالدوار والغثيان، وقد يصاحبه فقدان التوازن، كما أنّ نقص تدفق الدم إلى الدماغ بسبب انسداد الشرايين قد يسبب هذه الأعراض.

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