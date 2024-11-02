شكرا لقرائتكم خبر عن اليونيفيل ينفى تسهيل اختطاف ضابط لبناني بعملية إنزال بحرى على شاطئ البترون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى اليونيفيل أي علاقة ينفي أي علاقة له بتسهيل عملية الاختطاف أو أي انتهاك لسيادة لبنان، وذلك تعليقا على عملية خطف ضابط في البحرية اللبنانية في منطقة البترون يدعى عماد اهمز.



وقد ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن الأجهزة الأمنية تحقق في حادثة وقعت أمس في منطقة البترون ، حيث قامت قوة عسكرية لم تُعرَف هويتها بتنفيذ عملية (إنزال بحري) على شاطئ البترون.



وأضافت الوكالة أن القوة انتقلت بكامل أسلحتها وعتادها إلى شاليه قريب من الشاطئ، حيث اختطفت لبنانياً كان موجوداً هناك، واقتادته إلى الشاطئ، وغادرت بواسطة زوارق سريعة إلى عرض البحر.