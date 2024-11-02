ما سر الشعور بالتعب فور الاستيقاظ من النوم؟.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

الشعور بالتعب عند الاستيقاظ من النوم مباشرة، يعد من المشكلات الصحية المزعجة التي يواجهها العديد من الأشخاص دون معرفة السبب.

نستعرض في السطور التالية أسباب الشعور بالتعب عند الاستيقاظ، وفقًا لموقع Cleveland Clinic.

اضطرابات النوم

توجد مشكلات صحية مزعجة قد يعاني منها البعض خلال ساعات الراحة، ومنها انقطاع النفس أثناء النوم، وهو اضطراب يتسبب في توقف التنفس مؤقتًا، ما يزيد من الشعور بالإرهاق بشكل منتظم.

كما أن المعاناة من متلازمة تململ الساقين (RLS) تسبب الشعور بالإرهاق وعدم النوم بشكل جيد، أيضًا النوم لفترات طويلة تتجاوز الساعات المحددة (6 إلى 8 ساعات) قد يجعل الجسم في حالة من الإرهاق والتعب.

مشاكل الغدة الدرقية

من علامات وجود مشكلة صحية في الغدة الدرقية الشعور بالتعب والإرهاق بعد الاستيقاظ من النوم وخلال فترة النهار، ما يشير إلى قصور الغدة الدرقية، وغالبًا ما يحدث هذا عندما لا تنتج الغدة ما يكفي من هرمون الغدة الدرقية، ما يؤدي إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي وقد يسبب الشعور بالتعب المستمر.

عوامل خارجية

هناك عدة عوامل خارجية يمكن أن تؤثر على جودة النوم دون أن تشعر، ومنها البيئة المحيطة بك، فقد تستيقظ باستمرار بسبب أصوات خارجية أو درجات حرارة غير مناسبة، ما يجعلك تشعر بالإرهاق والتعب عند الاستيقاظ لعدم الشعور بالراحة المطلوبة خلال النوم.

النظام الغذائي

يلعب النظام الغذائي دورًا هامًا في التأثير على صحتك، لذا فإن تناول وجبة كبيرة قبل النوم قد يؤثر على جودة النوم ويجعلك تشعر بعدم الراحة خلال ساعات نومك، ما يجعلك تستيقظ في اليوم التالي مع شعور بالتعب والإرهاق.

الإصابة بفقر الدم

قد يكون الشعور المستمر بالإرهاق عند الاستيقاظ من النوم علامة على الإصابة بفقر الدم. حتى لو حصلت على 8 ساعات كاملة من النوم، فإن نقص الحديد قد يؤدي إلى الشعور بانخفاض الطاقة إذا تُرك دون علاج، ولكن الشعور بالإرهاق لن يكون العلامة الوحيدة، فهناك أعراض أخرى تشمل ضيقًا في التنفس، وألمًا في الصدر، وبشرة شاحبة، والشعور بالدوخة، وصوت دق في الأذن.

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