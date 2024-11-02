ارتفاع حصيلة قتلى فيضانات إسبانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - ذكر وزير الداخلية الإسباني، فيرناندو جراند-مارلاسكا اليوم السبت أن حصيلة القتلى بسبب فيضانات عارمة شهدتها المناطق الجنوبية والشرقية من إسبانيا ارتفعت بشكل طفيف لتصل إلى 207 أشخاص.

وقام الوزير بتحديث حصيلة القتلى في أسوأ فيضانات شهدتها إسبانيا، منذ عقود، وذلك في تصريحات أدلى بها إلى قناة "كادينا سير" الإسبانية.

وكانت حصيلة القتلى السابقة قد بلغت 205 . وأضاف الوزير أنه يتوقع أن يرتفع العدد في الساعات المقبلة، مع استمرار عمليات البحث في المناطق الأكثر تضرراً.

ولقي 204 أشخاص على الأقل حتفهم في منطقة فالنسيا وحدها. وتردد أن هناك ثلاثة قتلى آخرين في منطقتي كاستيلا-لا مانشا والأندلس.

وهناك مخاوف من العثور على المزيد من القتلى في سيارات جرفتها السيول، التي أغرقت بلدات وتسببت في فيضان الأنهار على ضفافها في وقت سابق من هذا الأسبوع. ويساعد أكثر من 1700 جندي في جهود الانقاذ في منطقة فالنسيا وتقدم آلاف المتطوعين أيضا لمساعدة أطقم الطوارئ المحلية.