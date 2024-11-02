حزب المحافظين في بريطانيا يختار زعيماً جديداً له

ابوظبي - سيف اليزيد - انتخب حزب المحافظين في بريطانيا، اليوم السبت، كيمي بادينوش زعيمة جديدة له، في إطار مساعيه إلى النهوض من هزيمته في الانتخابات النيابية الأخيرة، والتي أنهت وجوده في السلطة على مدى 14 عاماً.

تفوقت بادينوش على منافسها النائب روبرت جينريك في تصويت شارك فيه نحو مئة ألف من أعضاء الحزب الذي ينتمي إلى تيار يمين الوسط.

باتت بادينوش أول امرأة من أصول أفريقية تتولى قيادة حزب سياسي كبير في بريطانيا.

بذلك، تحل بادينوش محل رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك الذي قاد الحزب في يوليو الماضي إلى أسوأ هزيمة في الانتخابات منذ عام 1832، حيث خسر المحافظون أكثر من 200 مقعد، ليتراجع عدد مقاعدهم في البرلمان إلى 121 مقعداً فقط.