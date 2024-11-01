شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 1 – 11 – 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 1 – 11 – 2024، العديد من الأخبار المهمة، جاء أبرزها فوز الاتحاد السكندرى على فاركو وتعادل بيراميدز وبتروجت فى افتتاح دورى nile.

كريم أكرم يعتذر عن عدم خوض انتخابات اتحاد ألعاب القوى

أعلن المهندس كريم أكرم رئيس اللجنة الفنية باللجنة الأولمبية المصرية وعضو مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى، اعتذاره عن عدم خوض انتخابات اتحاد ألعاب القوى المقبلة، والتي كان ينافس خلالها على منصب رئاسة الاتحاد.

دونجا يدعم لاعبى الزمالك فى مباراة البنك الأهلى من مدرجات استاد السلام

حرص نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التواجد باستاد السلام لمؤازرة الفريق الأبيض في مباراة البنك الأهلي، المقامة حالياً في إطار مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

مران الأهلى الأخير استعدادا لمواجهة سيراميكا.. محاضرة كولر وفقرة بدنية

اختتم فريق الكرة بالأهلي مساء اليوم الجمعة، تدريباته استعداداً لمواجهة سيراميكا المقرر لها الثامنة من مساء غد السبت باستاد السلام في الجولة الأولى من بطولة الدوري التي يحمل الأهلي لقبها.

الاتحاد السكندرى يهزم فاركو بهدف نظيف فى دوري Nile.. فيديو

حقق فريق الاتحاد السكندرى أول ثلاث نقاط بالفوز على فاركو بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهم منذ قليل باستاد برج العرب، بالجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

بتروجت يتعادل مع بيراميدز 1 - 1 فى أولى مبارياته بالدورى.. فيديو

تعادل فريق بتروجت مع بيراميدز بهدف لمثله، في المباراة التى جمعتهما باستاد الدفاع الجوي في الجولة الأولى من بطولة الدوري في موسمه الجديد.

23 لاعبا في قائمة الإسماعيلى استعدادا لمواجهة غزل المحلة بالدورى

اختار حمد إبراهيم، المدير الفني لفريق الإسماعيلى، 23 لاعباً في قائمة الدراويش استعدادا لمواجهة غزل المحلة باستاد الإسماعيلية، المقرر لها الخامسة مساء السبت، في إطار منافسات الجولة الأولى من دورى nile.

لجنة تخطيط الأهلي تصدر قراراً بشأن مستقبل علي معلول مع النادي

طالبت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي من الجهاز الإداري والفني للفريق بعدم الحديث عن علي معلول لاعب الفريق، والذي تم تصعيد الحديث عنه الفترة الأخيرة بشأن مستقبله ورحيله عن النادي بنهاية عقده آخر الموسم الجاري.

الإسماعيلى يختتم استعداداته اليوم لمواجهة غزل المحلة فى الدورى.. صور

اختتم فريق الإسماعيلى، بقيادة حمد إبراهيم، استعداداته اليوم الجمعة لمواجهة غزل المحلة باستاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الجولة الأولى من دورى nile المقرر لها الخامسة مساء غد السبت.

الأهلي يهزم اتحاد بسيون بـ8 أهداف فى الكرة النسائية

نجح فريق سيدات كرة القدم بالأهلي فى تحقيق فوز كبير على اتحاد بسيون بثمانية أهداف دون رد، ليرتفع رصيد الفريق إلى 15 نقطة في دوري الكرة النسائية ، بعدما حقق الفوز في المباريات الأربع الماضية على حساب الزمالك ووادي دجلة ومودرن سبورت والمعادي واليخت.

شاهد.. لاعبو الزمالك يستقبلون عبد الواحد السيد بالأحضان.. ومدير الكرة: بداية خير

استقبل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عبد الواحد السيد مدير الكرة بالأحضان بعد انتهاء أزمته وعودته إلى القاهرة، وعلى رأسهم شيكابالا قائد الفريق، وعبد الله السعيد، زياد كمال، حمزة المثلوثي، عمر فرج، ومصطفى الزناري وزيزو.

سيدات الزمالك يهزمن المصرى البورسعيدى 7 - 0 بالدورى

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك "سيدات" على نظيره المصري البورسعيدي بسباعية دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.

منتخب 2008 يطير إلى المغرب 8 نوفمبر للمشاركة فى التصفيات الأفريقية

حدد الجهاز الفنى لمنتخب مصر مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس يوم 8 نوفمبر الجارى موعدا للسفر إلى المغرب للمشاركة فى للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا تحت 17 عاما التى تقام فى نوفمبر الجارى.

10 ملايين دولار مكافآت الأهلي من البطولات فى 2024.. والخزينة تنتظر المزيد

نجح النادي الأهلي، على مدار الأشهر الماضية ومنذ بداية عام 2024، فى إنعاش خزائنه بملايين الدولارات نتيجة التتويج بأكثر من بطولة محلية وقارية وعالمية.

اللائحة تمنع الزمالك من التظلم على عقوبة إيقاف عبد الواحد ودونجا وشلبي

كشف مسئولو اتحاد الكرة أنه لا يحق لنادى الزمالك التظلم على عقوبة الثلاثى عبد الواحد السيد ونبيل عماد دونجا ومصطفى شلبى، لأن اللائحة تمنع التظلم لأى عقوبة أقل من 6 مباريات، وبالتالى تعتبر العقوبات نهائية ولا مجال للتظلم فيها.

نزلة برد وراء استبعاد رمضان صبحى من مواجهة بتروجت فى الدورى

يغيب رمضان صبحى ، لاعب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، عن مواجهة فريقه أمام بتروجت المقرر لها فى الخامسة مساء الجمعة، باستاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الأولى من بطولة الدوري في موسمه الجديد.