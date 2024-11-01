شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب والرياضة تطلق مبادرة تحت شعار "لياقة المصريين" والان مع تفاصيل الخبر

تطلق "الشباب والرياضة" المبادرة القومية للياقة البدنية لتشجيع جميع فئات المجتمع على ممارسة الرياضة والمداومة عليها (شباب، فتيات، رجال، سيدات، وأطفال) بجميع محافظات الجمهورية.

وفى هذا الصدد تنطلق اليوم (الأول من نوفمبر) أحد برامج المبادرة وهو "مراكز اللياقة البدنية لتنشيط الرياضة بالشوارع والميادين والحدائق العامة" بمحافظات الجمهورية.

وتتضمن المراكز أنشطة رياضية منتظمة ومعتدلة "مناسبة لجميع الأعمار والقدرات البدنية لكلا الجنسين"، مثل (الجرى، المشى، والتمرينات) تحت إشراف مدربين متخصصين.

ويهدف المشروع لإتاحة الفرصة للجمهور لممارسة الأنشطة الرياضية بالشوارع والميادين والأماكن العامة (بشكل مجانى) خلال الإجازات الأسبوعية، لاستثمار طاقات وأوقات فراغ المواطنين بشكل إيجابى بناء ورفع معدلات اللياقة البدنية والصحية، حيث تعتبر اللياقة البدنية أساسا لتحقيق حياة صحية ونفسية متوازنة ومليئة بالطاقة والنشاط.



وتنفذ المبادرة صباح الجمعة من كل أسبوع، بداية من 1 نوفمبر2024، ويتم تخصيص أحد الأماكن العامة لممارسة الرياضة بكل محافظة، على أن يتم زيادة مواقع التنفيذ بكل محافظة مستقبلا.



مبادرة الشباب والرياضة للياقة البدنية



مبادرة اللياقة البدنية



مبادرة اللياقة البدنية