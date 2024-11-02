شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: 5 حالات استثنائية تجيز إعداد أسئلة اختبارات بديلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة التعليم حق إدارات التعليم ومكاتبها في اتخاذ إجراءات استثنائية فيما يتعلق بإعداد أسئلة اختبارات بديلة لبعض المواد الدراسية في المدارس الحكومية والأهلية، وذلك في الحالات التي تستدعي ذلك.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي استنادًا إلى دليل أنظمة وإجراءات الاختبارات، الذي يجيز لمكاتب التعليم التدخل لإعداد أسئلة جديدة في حال وجود شبهة تسرب للأسئلة، أو وجود خلل في صياغتها، أو في حالة غياب المعلم المختص عن العمل أثناء فترة إعداد الأسئلة.

وشملت الإجراءات منح مديري المدارس صلاحية التنسيق مع إدارة التعليم ومكاتبها لطلب إعداد أسئلة بديلة لأي مادة دراسية في حال وجود مبررات قوية تستدعي ذلك، على أن يكلف مدير التعليم إدارة الإشراف التربوي بمهمة إعداد الأسئلة، بما يضمن سلامة سير الاختبارات ويحد من أي مشكلات قد تؤثر على نتائج الطلاب وتقييمهم الدراسي.