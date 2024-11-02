قوى الأمن: توقيف مواطن طلب في اتصال إخلاء مبنى في برجا زاعمًا أنه الجيش الإسرائيلي

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "بتاريخ 2024-10-24، تقدّم مواطن لبناني صاحب مكتبة في محلّة ​برجا​ بادّعاء، مفاده أنّه ورده اتصال هاتفي من رقم مجهول على هاتفه، يطلب منه إخلاء المبنى فورًا، زاعمًا أنّه جيش العدو الاسرائيلي، ما أثار حالةً من البلبلة؛ إضافةً إلى نشر الرّعب والخوف في نفوس المواطنين المقيمين في المحلّة".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "على الفور، باشرت قطعات قوى الأمن الدّاخلي بإجراءاتها للكشف على المبنى المحدّد، ومن خلال الكشف عليه، لم يتبيّن ما يثير الشّبهات فيه"، مشيرةً إلى أنّ "بنتيجة الاستقصاءات والتّحرّيات الّتي قامت بها شعبة المعلومات حول مصدر الخبر، تبيّن أنّه مفبَرك، والمشتبه به يُدعى: "ع. خ." (من مواليد عام 1967، لبناني)".

وكشفت شعبة العلاقات العامّة ، أنّ "بتاريخ 2024-10-28، وبنتيجة المتابعة، نفّذت إحدى دوريّات الشّعبة مداهمةً في محلّة برجا أدّت إلى توقيفه. وبالتّحقيق معه، اعترف بأنّه قام بالاتصال بصاحب العلاقة وإعلامه بوجوب إخلاء مكتبته، وذلك على سبيل المزاح فقط"، مبيّنةً أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّه، وأوقف بناءً على إشارة القضاء المختص".

وحذّرت المديريّة مجدّدًا من "الإقدام على فبركة أي معلومات تثير الذّعر والهلع بين المواطنين، وبخاصّة في ظلّ الظّروف الّتي تمرّ بها البلاد، ولن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونيّة المشدّدة بمن يثبت تورّطه بهذه القضايا".