"الجزيرة": إطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل

أفادت قناة "الجزيرة"، بـ"إطلاق عشرات الصّواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيليّة في الجليل". بدورها، أشارت الجبهة الدّاخليّة الإسرائيليّة، إلى "إطلاق صفّارات الإنذار في بلدات عدّة في الجليل الأعلى".

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