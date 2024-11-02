الدفاع الروسية: تحرير بلدتين في دونيتسك وخاركوف ومقتل نحو ألف جندي أوكراني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنّ "وحدات من مجموعة قوّات "الوسط" حرّرت بلدة كوراخوفكا في منطقة دونيتسك"، مشيرةً إلى أنّ "العدو خسر في منطقة مسؤوليّة قوّات "الوسط" نحو 535 جنديًّا خلال آخر 24 ساعة".

وكشفت في تقرير، أنّ "مجموعة قوّات "الغرب" كبّدت القوّات الأوكرانيّة خسائر بلغت نحو 470 جنديًّا خلال يوم، وحرّرت قرية بيرشوترافنفويه في مقاطعة خاركوف"، مشيرةً إلى أنّه "تمّ إسقاط 4 صواريخ تكتيكيّة عملياتيّة نوع "ATACMS" أميركيّة الصّنع، و3 قنابل موجّهة "Hammer" فرنسيّة الصّنع، بالإضافة إلى 50 طائرة بدون طيّار".