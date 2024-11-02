أشار رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" طلال أرسلان، في لقاء درزي ببعذران، الى أننا "نحن ام الصبي في هذا البلد ولا اعداء لنا ونحن اصحاب وطن واحد وارض واحدة، ونستضيف اهل لنا في الجبل نتيجة هجوم وحشي ولا يمكننا ان نستقيل من دورنا التاريخي".
وأكد أرسلان، أنه "على القوى الامنية أن تكون حاضرة منعًا لأيّ محاولة لفتنة او انقسام في الجبل وتطويق اي اشكال يحدث، ونحن نؤكد تمسكنا بهويتنا العربية الإسلامية"، مضيفاً "أهالي الجبل يقومون بواجباتهم تجاه الأهالي ونطلب من القوى الأمنية استلام زمام الأمور تجنباً للفتنة".
كانت هذه تفاصيل خبر أرسلان من بعذران: على القوى الامنية أن تكون حاضرة منعًا لأيّ محاولة لفتنة في الجبل وتطويق اي اشكال يحدث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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