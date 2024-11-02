أعلن محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة، في بيان، انه "بناءً على بدء العمل بالتوقيت الشتوي، وبعد تلقيه عدة مراجعات بهذا الخصوص ونظرا لتعذّر فتح طريق ضهر البيدر امام الشاحنات بالاتجاهين في التوقيت عينه لأسباب فنية هندسية، وبعد التنسيق مع قائد منطقة البقاع الإقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد نديم عبد المسيح والمدير الاقليمي للاشغال في البقاع محمد الحاج شحاده سيتم تعديل توقيت السير للشاحنات كافة بما فيها شاحنات النقل بالعبور "الترانزيت" على الطريق المذكور بدءًا من صباح يوم الاثنين 4 الجاري بحيث يصبح من الساعة السادسة صباحًا وحتى الساعة الرابعة من بعد الظهر للشاحنات المتوجهة من بيروت نحو البقاع، ومن الساعة الرابعة من بعد الظهر وحتى الساعة السادسة صباحًا للشاحنات المتوجهة من البقاع نحو بيروت".

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ البقاع: سيتم تعديل توقيت السير للشاحنات كافة على طريق ضهر البيدر بدءًا من صباح الإثنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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