رابطة العائلات في عكار ناشدت الحلبي مقاربة إعلان بداية العام بدراسة موضوعية

ناشد رئيس بلدية البيره رئيس رابطة العائلات الاجتماعية في عكار محمد وهبي، وزير التربية عباس الحلبي، "ضرورة مقاربة الإعلان عن بداية العام الدراسي الحالي بعناية ودراسة موضوعية، بحيث إن الوضع على الأرض يختلف عما يصل إليه من تقارير".
وقال: "نرجو توجيهكم لدراسة وضع كل منطقة وقرية وبلدة من حيث المدارس والثانويات، وكذلك المدارس الخاصة والشاغرة في بلداتهم ومناطقهم. ومن أجل تحقيق هذه الغاية، يُرجى التواصل مع محافظ عكار عماد اللبكي والأهالي ولجان الأهل والهيئات التعليمية الخاصة والرسمية والبلديات واتحادات البلديات للتوافق على ما هو مناسب لهذه البلدات. كما نؤكد ضرورة عدم المس بأماكن تواجد الضيوف الوافدين إلى مناطقنا نتيجة همجية العدو الصهيوني. وحتى تتأمن هذه الأجواء، فلا مانع من تأخير العام الدراسي لبعض الوقت".
وختم: "نهيب بالوزير الحلبي وفريق عمله أن يستمعوا إلى أصوات تعنى بأمن وأمان البلاد، بدلاً من تلك التي تروج للحفاظ على عام دراسي دون مراعاة الظروف الراهنة. الكل يعلم أننا متفقون على بداية العام الدراسي، ولكن دون أن تؤثر هذه البداية على وحدتنا واحتضاننا لإخوتنا".
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