"كتائب القسام": تفجير منزل مفخخ بقوة صهيونية راجلة واستهداف جنود غرب جباليا وإيقاعهم بين قتيل وجريح

أفادت "​كتائب القسام​"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، بأنّ "بعد عودتهم من خطوط القتال، أكّد مقاتلونا تنفيذ كمين مركّب استهدف جرّافةً صهيونيّةً من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105"، ومجموعةً من جنود الاحتلال بعبوة مضادّة للأفراد وإيقاعهم بين قتيل وجريح، قرب مدرسة الفاخورة غرب معسكر جباليا شمال قطاع غزة".

وأشارت إلى أنّ "المقاتلين فجّروا أيضًا منزلًا مفخّخًا مسبقًا بقوّة صهيونيّة راجلة، وأوقعوها بين قتيل وجريح قرب مدرسة الفاخورة، وقد أعلن العدو مقتل ضابط و3 جنود في هذه العملية".