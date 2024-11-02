شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إصابة أشرف داري فى الأهلي وموعد عودته للملاعب والان مع تفاصيل الخبر

تسببت إصابة المغربي أشرف داري مدافع الأهلي في إثارة حالة من الجدل على مدار الساعات الماضية، بعدما خرج اللاعب من قائمة مباراة سيراميكا الليلة، خاصة أن اللاعب عانى من لعنة الإصابات المُتتالية التى حرمته من التواجد مع الفريق طوال الفترة الماضية منذ انتقاله للقلعة الحمراء الصيف الجاري قادماً من نادي بريست الفرنسي لمدة 4 مواسم.

وشارك أشرف داري لعدة دقائق فى مباراة العين الإماراتي بكأس إنتر كونتننتال التي أقيمت مساء الثلاثاء الماضي باستاد القاهرة، وفاز فيها الأهلي بثلاثية نظيفة ليحصد المارد الأحمر لقب بطل القارات الثلاث أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي.

وفي اليوم التالي لمباراة العين، تعرض أشرف داري لإصابة جديدة خلال مران الفريق الذي أُقيم مساء الأربعاء الماضي، حيث اشتكى من آلام في كاحل القدم حرمته من التواجد في قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا المقرر لها الثامنة مساء اليوم، السبت، باستاد السلام في الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز.

وقال مصدر في الأهلي، إن إصابة أشرف داري ليست خطيرة بالشكل الذي صوّره البعض عبر وسائل الإعلام والسويشيال ميديا، مُشيراً إلى أن اللاعب يحتاج راحة تامة من التدريبات لمدة أسبوع، بعدها يخوض برنامجا تأهيليا لمدة تتراوح بين أسبوع إلى عشرة أيام.

وأضاف المصدر، بعد انتهاء البرنامج التأهيلي سيخضع اللاعب المغربي لفحص طبي وسيكون وقتها قادراً على المشاركة في التدريبات بشكل قوى، حال عدم شكواه من آلام.

من ناحية أخرى، بدأ النادي الأهلي الترتيب للمواجهة المرتقبة المقرر لها يوم 14 ديسمبر المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة أمام الفائز من باتشوكا المكسيكي وبطل ليبرتادوس في نصف نهائي كأس الإنتركونتننتال.

ويقوم مسئولو القلعة الحمراء حالياً بالتجهيز لهذه الرحلة التي سيتحمّل الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تكاليفها بالكامل من سفر وإقامة وتذاكر طيران وغيرها من ترتيبات الرحلة.

وفتح مسئولو الأهلي خط إتصالات مُباشر مع الفيفا لمعرفة كافة تفاصيل المباراة والرحلة خاصة وأن الإتحاد الدولي أكد أنه سيقوم بتنظيم "ورشة عمل" للفرق المشاركة في البطولة بالدوحة من أجل شرح بعض الترتيبات ولوائح البطولة التي تُقام لأول مرة تحت إشراف فيفا.

وتأهل الأهلي لنصف نهائي البطولة بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة مساء الثلاثاء الماضي بإستاد القاهرة وحصد لقب بطل القارات الثلاثة آسيا وأفريقيا والمحيط الهادي.

ويستعد الأهلي لخوض منافسات النسخة الجديدة من بطولة الدوري التي يستهلها المارد الأحمر بمواجهة سيراميكا غد ، السبت، بإستاد السلام.