توقعات مولود برج "الأسد" من السبت 02 تشرين الثاني إلى الجمعة 08 تشرين الثاني 2024

مهنياً: يكون الحظ الى جانبك في هذا الاسبوع الحيوي والنشيط مع انتقال الزهرة الى برج القوس الناري الصديق الذي يسهل عليك امور المال والحب والشراكات العاطفية والمهنية فكون لامعا في الحوار والمفاوضات والامتحانات وتتّخذ القرار الحكيم فتنجح في تجاوز الحواجز وتتحرّر من ضغوط وعقبات بعزيمة أقوى وتطل على آفاق جديدةنيالك ومبروك عليك الحظ الحلو

عاطفياً: تحمل اليك تاثيرات كوكب الزهرة من برج القوس الناري الصديق من بيت الحب والشهرة والربح المعنوي الانسجام والتناغم فلا تخف عواطفك النبيلة والصادقة بل تكلّم وسلّط عليها الأضواء فقد حان الوقت لتبرهن للشريك صدق مشاعرك للعازبتطل على فترة واعدة عاطفيا بحيث يبتسم لك الحب من خلال صداقة او لقاء او رحلة وتعيش اجواء ساحرة عاطفيا وشخصيا