توقعات مولود برج "الجوزاء" من السبت 02 تشرين الثاني إلى الجمعة 08 تشرين الثاني 2024

مهنياً: طاقة من الفرح بانتظارك تستمتع بالاخبار السارة التي تحبها في هذا الاسبوع المميز الذي يحمل دعم معطيات حلوة ووضوح في الرؤية تكون في ابهى حالاتك فالكواكب بمجملها تراعي مصالحك اجواءك حافلة بالمستجدات والأحداث السعيدة والانتصارات

عاطفيا: انتقال الزهرة الى القوس يحمل معه تاثيرات عاطفية مشوشة يسودها عدم التفاهم والاعذار والعتب والجفاء وبعض الافكار السوداء التي قد تسبب لك القلق حاول ان تلتزم الصمت امام الخلافات والنزاعات للعازب حاذر من اتخاذ قرارات حاسمة خلال هذه الفترة المتقلبة استوضح الامور ولا تحلّل ما ترى وتسمع دون اثبات او سبب منطقي