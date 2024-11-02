القاهره - الخليج 365
مهنياً: طاقة من الفرح بانتظارك تستمتع بالاخبار السارة التي تحبها في هذا الاسبوع المميز الذي يحمل دعم معطيات حلوة ووضوح في الرؤية تكون في ابهى حالاتك فالكواكب بمجملها تراعي مصالحك اجواءك حافلة بالمستجدات والأحداث السعيدة والانتصارات
عاطفيا: انتقال الزهرة الى القوس يحمل معه تاثيرات عاطفية مشوشة يسودها عدم التفاهم والاعذار والعتب والجفاء وبعض الافكار السوداء التي قد تسبب لك القلق حاول ان تلتزم الصمت امام الخلافات والنزاعات للعازب حاذر من اتخاذ قرارات حاسمة خلال هذه الفترة المتقلبة استوضح الامور ولا تحلّل ما ترى وتسمع دون اثبات او سبب منطقي
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "الجوزاء" من السبت 02 تشرين الثاني إلى الجمعة 08 تشرين الثاني 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.