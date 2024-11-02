توقعات مولود برج "الحوت" من السبت 02 تشرين الثاني إلى الجمعة 08 تشرين الثاني 2024

مهنيا:ً هدايا من السما بانتظارك حظوظ السماء والارض من نصيبك فتكسب الرهان مع مكافأة الفلك لجهودك مع وصول الشمس الى العقرب لتنضم الى عطارد لتشكل مثلثات مائية مع زحل ونبتون في برجك تخدم مصالحك وترفع من معنوياتك المريخ من السرطان يزيد من طاقاتك كل هذه الطوالع الفلكية تشير الى منعطف مهم في حياتك كي تتجه نحو الافضل دراسيا اكاديميا مهنيا ماليا اجتماعيا ولا اروع من هيك تاثيرات بالتوفيق يا رب

عاطفياً: تشتد أزمات الغيرة والتملك تحت تاثير كوكب الزهرة المواجه لبرجك من القوس الذي يترك تاثيراته المعاكسة على حياتك العاطفية والغرامية تتداخل قضايا في حياتك تجعلك مربكا مشككا لذلك تجنب كل ما قد ينعكس سلبًا عليك ويدفعك إلى التصرّف بعدائية للعازب تشتد عليك المسؤوليات وتضعك في مواقف صعبة حاول معالجة الاشكالات بموضوعية